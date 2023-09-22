Участок улицы в центре Минска временно перекроют
- 22.09.2023, 16:31
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Ездить там опасно для жизни.
В Минске временно закроют для транспорта участок дороги на улице Розы Люксембург. Причина — угроза безопасности движения, а также жизни и здоровья людей. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом портале.
Как сказано в документе, движение перекроют на участке улицы Розы Люксембург от Карпова до Щорса «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан».
Запрет вступит в силу с 1 октября и будет действовать до 15 ноября — то есть полтора месяца.