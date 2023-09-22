У Черноморского флота РФ всего два варианта будущего
- Алексей Данилов
- 22.09.2023, 16:33
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Самоликвидация добровольная или принудительная.
Два варианта будущего для ЧФ РФ – самоликвидация добровольная или принудительная.
Лучший и самый безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – Севастополь) и близлежащих территорий – добровольное затопление. Славные российские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь продолжение во времени и сохранять традицию преемственности.
В другом варианте – ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.
Алексей Данилов, Twitter