У «женщины-кошки» появился последователь мужского пола 2 22.09.2023, 16:44

Минчанин «позагорал» на капоте чужого авто.

Мужчина, физическое состояние которого вызывает вопросы, решил «позагорать» на капоте чужой машины — это попало на камеры видеонаблюдения. Владелец поврежденного авто просит помочь с поиском странного незнакомца, пишет onliner.by.

«Это осеннее обострение или какой-то челлендж?» — захотелось спросить, услышав эту историю от минчанина Павла.

Напомним, недавно в байнете гремел инцидент с «женщиной-кошкой», которая решила попозировать на капоте раритетного DeSoto. Спустя время нам прислали фотографии девушки «как будто в неадекватном состоянии» на крыше эвакуатора. И вот — еще одна история в копилку.

— Я припарковал автомобиль возле столичного «ГАЗ-института» (здание в 1-м Твердом переулке, 8). Вернулся — обнаружил довольно глубокие царапины, которые можно убрать, только перекрасив весь элемент. Попросил видео с камеры, которая находилась на ближайшем здании. Выяснилось, что на капоте моей машины решил полежать неизвестный мужчина, — рассказывает Павел. — Пришел он со стороны автосервиса или стройки. Может, там работает или просто проходил мимо.

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