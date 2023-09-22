CNN: Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах 22.09.2023, 16:57

Страны могут вести подготовку к новым испытаниям.

Россия, США и Китай, согласно спутниковым снимкам, построили новые объекты и прорыли дополнительные туннели на своих ядерных полигонах. Аналитики не исключают, что государства могут возобновить ядерные испытания.

Как сообщает CNN, пока нет никаких весомых доказательств того, что Россия, Китай и США проводят подготовку к новым ядерным испытаниям, но при этом спутниковые снимки показывают расширения трех ядерных полигонов в течение нескольких лет:

На полигоне в дальне-западном регионе Синьцзян, который эксплуатирует КНР;

Полигоне на архипелаге в Северном Ледовитом океане, который используется РФ;

Полигоне в пустыне Невада, используемом США.

По мнению адъюнкт-профессора Центра исследований по вопросам нераспространения Джеймса Мартина Джеффри Льюиса, спутниковые снимки, которые сделали в течение 3-5 последних лет, показывают, что на полигонах прорыты новые тоннели под горами, дороги и построены хранилища. Зафиксированы и движения транспортных средств на таких объектах.

«Мы видим очень много намеков на то, что Россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания», — допустил Льюис.

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