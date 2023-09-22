Украинская разведка рассказала о состоянии здоровья Кадырова 22.09.2023, 17:21

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Глава Чечни все еще жив.

Слухи о смерти главы Чечни Рамзана Кадырова официально до сих пор не подтверждаются, но состояние его здоровья действительно тяжелое. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет «Телеграф».

«Как и Путин пока не умер, Кадыров – тоже. Его состояние здоровья тяжелое, но он всё еще жив», – отметил Юсов.

Ранее в ГУР подтверждали, что Кадырову сделали ряд неудачных медицинских вмешательств. При этом последняя операция была безуспешной (по предварительным данным известно, что у сторонника Путина могут быть проблемы с почкой).

В то же время в Главном управлении разведки обращали внимание, что значительная часть тех видео с Кадыровым, которые сейчас распространяются в сети, на самом деле являются либо несвежими, либо постановочными.

«Если человек хорошо себя чувствует, то нетрудно запостить нормальное информативное, актуальное видео, которое бы сняло все вопросы. Но они этого не могут снять, потому что проблемы существуют», – ранее прокомментировал Юсов «24 канала» опубликованные в Сети видео с Кадыровым.

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