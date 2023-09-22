Белорусам рассылают «тунеядские» письма, похожие на троллинг 22.09.2023, 17:28

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Лукашисты предлагают работу.

Государственные службы занятости рассылают белорусам письма с предложением найти для них работу. Однако некоторые адресаты скептически воспринимают такие послания. Так, одни не верят, что службы занятости могут оказать реальную помощь. Другие и вовсе считают их письма троллингом. Белорусы рассказали «Зеркалу» о том, какую помощь предлагали им службы занятости и чем все закончилось.

Владимир (имена героев изменены) год назад уехал из Беларуси в Европу. В столице у него осталась квартира, которую он официально сдал в аренду. Мужчина выплачивает налоги с дохода и «тунеядцем» не считается.

Недавно Владимиру по адресу регистрации пришло «письмо счастья» от государственной службы занятости. Ему предлагали услуги по трудоустройству. В обращении было написано, что Владимира могут обучить востребованным профессиям.

— Например, я могу получить специальность оператора по раздельному сбору мусора или токаря. Какая социальная защищенность! — иронизирует мужчина, который, к слову, работал в Беларуси на руководящих должностях.

Служба занятости также сообщила, что Владимиру могут оказать содействие в организации ремесленной и предпринимательской деятельности. Это предложение особенно возмутило белоруса, он это за троллинг. Во-первых, ремесленников заставили в этом году пройти подтверждение своей деятельности и подтвердить свой статус, после чего «выжили» далеко не все. Во-вторых, в Минске третий год не регистрируют новых ИП.

— Только вот тем, кто был замечен в мирных протестах 2020 года, в Беларуси устроиться на работу практически нереально. Даже на частные компании оказывают давление, чтобы уволить неугодных. Про госпредприятия я вообще молчу.

Владимир считает деятельность государственной службы занятости «фикцией, как и профсоюзы», он отметил, что эти организации ни давно не выполняют свою функцию.

— От полученного письма повеяло душком из 70-х, когда художникам, поэтам и прочим неблагонадежным личностям, чтобы не сойти за «тунеядцев», оставалось устроится разве что сторожами, да дворниками, — говорит Владимир.

Марина работает на стройке маляром, но официально она не трудоустроена. Женщина говорит, что так ей работать выгоднее, потому что платят за ее работу больше. Так как она не уплачивает налоги, то числится «тунеядцем». Недавно она получила письмо из службы занятости, где ей предложили помощь в устройстве на работу.

— У меня было свободно время и я из любопытства сходила в службу занятости, хотя предполагала, что ничего хорошего мне не предложат. Так и вышло — вакансии в строительстве были, но в основном в госструктуры на такие смешные зарплаты, что я язвительно пошутила и ушла, — вспоминает женщина.

Белоруска говорит, что сотрудница службы занятости «сама все понимала про их тухлые предложения», поэтому тоже заулыбалась в ответ на «клоунаду» Марины.

— По-моему, она все равно была рада моему визиту, она записала меня в какой-то журнал. Наверное, ей надо отчитаться, что сделала хорошее дело — попыталась помощь безработной. А я поняла, что это очередные «дармоеды», которых надо разгонять. Послали бы их работать на ту же стройку — польза была бы больше.

Максим рассказал, что каждый год комиссия по содействию занятости включает его в «тунеядский» список и он должен оплачивать 100% за коммунальные услуги. Эта же комиссия предлагала ему помощь в трудоустройстве, с этой целью мужчину отправляли в центр занятости.

— В центре занятости мне выписывали кучу направлений на работу на предприятия, которые подавали заявки о наличии у них вакансий. Я ходил в эти организации и получал надпись на направлении о том, что вакансий у них нет. И так каждый год.

Мужчина считает, что такая схема «хождения по кругу» придумана для того, чтобы организации могли отчитаться о том, что занимаются трудоустройством граждан.

— Так что я до сих пор считаюсь «тунеядцем». Хотя я подрабатываю за границей, но это у нас в стране не считается.

Напомним, те, кто уехал за границу больше, чем на 30 дней, даже если работает или учится за рубежом, с марта прошлого года считаются «тунеядцами». Но здесь есть исключение, это новшество не касается тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение — выезд на лечение или в командировку.

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