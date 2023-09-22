Z-пропагандисты шокированы ударом по базе Черноморского флота в Севастополе 22.09.2023, 17:35

Рупоры Кремля заговорили о «силе противника».

Российские пропагандисты Сергей Карнаухов и Алексей Живов отреагировали на сегодняшний удар ВСУ по базе Черноморского флота Российской Федерации в аннексированном Крыму, передает Telegram-канал «Украина 365».

Если сравнивать их реакции, то у Карнаухов заметно приуныл, а вот Живов, отмечая силу разрушений, вопрошает свое командование, намекая на то, что это экзистенциальная угроза российской безопасности.

«Серьезный удар и серьезный ущерб для нашего флота», - говорит в эфире Карнаухов, добавляя, что россияне должны считаться с этим и признавать силу противника.

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