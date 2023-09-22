«Детали»: В Беларуси задержан израильтянин 22.09.2023, 17:47

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Алексей Торговников

Сейчас мужчине пытается помочь МИД Израиля.

39-летний житель Тель-Авива Алексей Торговников был задержан на литовско-белорусской границе после того, как в его личных вещах было найдено небольшое количество конопли. Инцидент произошел 18 сентября, пишет сайт «Детали».

По словам Евгения Торговника, старшего брата задержанного, втроем вместе с братом-близнецом Алексея Игорем они направлялись на автобусе из Вильнюса в Гомель.

Все произошло в момент, когда они переходили границу на пограничном пункте, чтобы попасть в Беларусь, где живет их отец. На литовской стороне все было гладко. На белорусской стороне Евгений и Игорь также прошли все проверки без проблем. Но в вещах Алексея служебная собака унюхала травку, которая лежала у него в табакерке вместе с табаком – всего 0,49 грамма, и его задержали.

По утверждению Евгения, речь идет о медицинской марихуане, остатки которой его брат случайно забыл в табакерке: в Израиле употребление каннабиса декриминализовано, а также допускается в медицинских целях.

Сейчас мужчине пытается помочь МИД Израиля, сообщает израильская телерадиокорпорация Kan.

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