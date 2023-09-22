Таможня начала останавливать авто для проверки прямо на трассе 1 22.09.2023, 18:23

2,160

Что они ищут?

Брестские таможенники в течение последних двух месяцев в ходе «спецмероприятий» выявили четыре случая ввоза, по их информации, коммерческой партий товаров (а точнее, сыра) под видом товаров для личного пользования.

Государственный таможенный комитет показал видео, как таможенники останавливают автомобили прямо на трассе.

Документов на партии сыров, произведенных во Франции, Германии и Великобритании у водителей не было. При проверках по всем четырем фактам было установлено, что продукция была ввезена в Беларусь с привлечением третьих лиц.

Они заявляют, что перед пересечением границы на сопредельной стороне товары «раздали» людям, которые провезли их под видом товаров для личного пользования. «Такие схемы использовались с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в случае перемещения продукции целыми партиями, которые рассматривались бы как коммерческие», – прокомментировали в Государственном таможенном комитете.

Общий вес груза в четырех случаях составил почти две тонны (стоимость более 245 тысяч рублей). Товар следовал в сторону России.

Брестской таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Организаторам схем грозит штраф в размере до 100 базовых величин с возможной конфискацией незаконно ввезенных товаров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».