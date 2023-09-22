«Нам стали отказывать в регистрации»: семь человек не попали на рейс Кутаиси - Минск 22.09.2023, 19:04

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Им пришлось тянуть жребий прямо в аэропорту.

Сегодня ночью в редакцию «Онлайнера» написали взволнованные читатели. Выяснилось, что семь человек не смогли пройти регистрацию на рейс Кутаиси — Минск, который вылетал в 4:55 утра. Людям предложили вернуться домой другими рейсами. Пассажиры сами распределяли даты — тянули жребий прямо в аэропорту.

О ситуации рассказывает Евгения — она отдыхала в Грузии по путевке. Приехала на регистрацию вовремя, но стояла в очереди одной из последних.

— Это был ночной рейс. Мне и еще шести пассажирам отказали в регистрации и попросили подойти к представителю «Белавиа» в аэропорту. Там нам сообщили, что случилась «перепродажа», мест не хватило, поэтому нам предложили вылет другими рейсами. 23 сентября из Батуми — два человека и из Тбилиси — один, 24 сентября — из Тбилиси четыре человека. Мы сами распределили, кто и когда полетит — на бумажках написали город вылета и вытягивали жребий. Когда спросили представителя о трансфере и проживании, нам ничем не смогли помочь. Нам сказали: разбирайтесь сами, а в Минске получите компенсацию.

Евгения прислал видео из аэропорта, которое подтверждает ее слова. Работница вежливо общается с пассажирами, но ссылается на то, что письмо с информацией ей прислали слишком поздно — за пять часов до вылета. Вот почему людям не смогли помочь с бронью гостиницы.

Читатели сфотографировали письмо, которые получили представители «Белавиа» в Кутаиси

По словам Евгении, сегодняшнюю ночь она провела с другими пассажирами в аэропорту, а сейчас она и еще три человека едут в Тбилиси. Утром с белоруской связался представитель турфирмы и заверил, что «Белавиа» бесплатно разместит туристов в представительской гостинице.

— Лично мне сейчас помогает туроператор, потому что я отдыхала организованно. Но среди нас есть ребята, которые покупали билеты самостоятельно. У людей была паника, — говорит Евгения.

После 15:00 стало известно, что четырех снятых с рейса пассажиров встретили в Тбилиси представители «Белавиа». Людям оплатят трансфер и проживание в гостинице.

— С остальными ребятами тоже связались представители грузинской стороны. Они индивидуально договаривались с каждым участником, — отмечает белоруска.

Что говорят в авиакомпании?

В пресс-службе «Белавиа» пояснили, что на рейсе Кутаиси — Минск 22 сентября семь пассажиров не смогли пройти регистрацию из-за технического сбоя. Их бронирования были некорректно отображены в информационной системе.

— В представительстве «Белавиа» в Грузии пассажирам предложили воспользоваться другими рейсами авиакомпании. Было решено, что пятеро из них отправятся в Беларусь из аэропорта Тбилиси, еще двое — из Батуми в ближайшие дни. При этом у четверых пассажиров, вылетающих из Тбилиси, возникла необходимость в предоставлении жилья. Их расселили в гостинице и обеспечили питанием.

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