Стало известно, кто помог поразить штаб Черноморского флота РФ в Севастополе 22.09.2023, 19:44

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За местами размещения ПВО идет слежка.

Жители Севастополя и партизаны помогли украинским военным ударить по российскому штабу Черноморского флота.

- «АТЕШ» и севастопольцы корректировали удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, - сказано в сообщении военного движения украинцев и крымских татар.

В «АТЕШ» уточнили, что уже долгое время собирают информацию о военных объектах по Севастополю и местах размещения противовоздушной обороны. Такая информация помогла ВСУ оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу врага.

Участники движения также поблагодарили российское Минобороны за задержки выплат военным, которые «помогают привлечь к сотрудничеству офицеров из Черноморского флота РФ».

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Севастополе прогремели взрывы. Позже выяснилось, что по штабу Черноморского флота РФ в городе был нанесен удар.

В сети публиковали видео, на которых можно было заметить значительные повреждения здания и столб дыма.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

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