Эксперт назвал две цели украинских ударов по Крыму 22.09.2023, 20:11

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Александр Мусиенко

Это не тактика, а целенаправленная стратегия.

Удары по военным объектам россиян на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя являются стратегией Вооруженных сил Украины, имеющей две цели. Об этом РБК-Украина рассказал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Это не тактика, это целенаправленная стратегия демилитаризации Крыма от российского военного присутствия. И эта стратегия преследует две цели, которые мы наблюдаем», - сказал он.

Первая цель, по словам Мусиенко, - уничтожение мощностей Черноморского флота, то есть надводной и подводной составляющей российских войск, чтобы установить доминирование и господство Украины в северо-западной части акватории Черного моря.

«Вторая - это уменьшение военных объектов в Крыму, которые используются оккупантами для обеспечения своей группировки на юге, противодействующей сейчас украинскому контрнаступлению», - пояснил эксперт.

Как напомнил Мусиенко, удары по оккупированному Крыму активно проходят уже несколько недель.

«Почему это становится возможным? Потому что раньше были успешные удары по средствам ПВО и радарам в Крыму. Комбинированная задача выполняется: сначала противник фактически ослепляется, а затем наносятся удары дронами и ракетами по военным объектам», - резюмировал он.

Удары по Крыму и Севастополю

В последние недели в Крыму активизировалась «бавовна». То россияне жалуются на массовые атаки дронов, то на ракетные удары. Однако сегодня взрывы в Крыму раздаются чуть ли не весь день.

Так, украинские военные ударили по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Параллельно произошли взрывы и в других районах Крыма, в частности, в Симферопольском, а также возле сел Первомайское и Красногвардейское. Также взрыв слышали в Бахчисарае, там тоже видели дым.

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