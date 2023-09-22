Белорусы победили на международном конкурсе стартапов на Кипре 22.09.2023, 20:22

Основательница стартапа Soula Наталья Миранчук со свидетельством о победе в конкурсе. Фото: команда проекта Soula

Их приложение для беременных и родителей заняло первое место.

Белорусский стартап Soula — AI-приложение для беременных и родителей — занял первое место в международном конкурсе стартапов в Лимассоле (Кипр). В качестве призов проект получил 15 тысяч евро финансовой поддержки и возможность участвовать в международной программе от Microsoft, рассказала его команда.

Стартап Soula основала белоруска Наталья Миранчук. 21 сентября он одержал победу в международном конкурсе Reflect X 2023 Startups Competition, который прошел в рамках крупной технологической конференции Reflect в Лимассоле (Кипр). В конкурсе приняли участие более 300 стартапов со всего мира.

В качестве призов за первое место на конкурсе проект получил 15 000 евро финансовой поддержки для дальнейшего развития, возможность участвовать в международной программе от Microsoft и 2000 евро в виде кредитов от Bolton Datacenter.

Soula — это AI-помощник, разработанный для поддержки родителей с первых недель беременности и в первые годы родительства. В нем можно получить информацию об эмоциональном состоянии, вопросах питания, сна и физической активности, а также взаимоотношениях со своим партнером в новой роли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».