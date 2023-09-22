Путин ищет новый Кремль 22.09.2023, 20:26

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Москва теряет рейтинг.

Кремлевский диктатор Путин вылез из своего бункера и посетил Великий Новгород, расположенный в Северо-Западном федеральном округе России. Традиционно российский узурпатор сделал несколько заявлений, в том числе о том, что количество молодых людей в России будет фантастическим образом расти.

Однако Путину пора спуститься на землю и немного успокоить свое больное воображение. Ведь из-за войны, которую государство-террорист развязало против Украины, в России станет больше разве что похоронок. Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил «24 Каналу», что усугубляет демографический кризис в России.

- Я думаю, Путин ищет для себя запасной Кремль. Потому что в московский Кремль уже долетают беспилотники, а Великий Новгород расположен дальше. Я думаю, что бункерный диктатор ищет себе место, куда не долетают дроны, – с иронией сказал Шейтельман.

Обратите внимание, в городе Великий Новгород расположена крепость Новгородский детинец, который также называют Новгородский кремль.

Рубль обесценивается

Россия пытается хоть как-то удерживать численность населения. В последние годы уровень рождаемости очень снизился – уровень смертности преобладает.

Низкий уровень рождаемости Россия компенсировала притоком эмигрантов из стран Центральной Азии. В частности, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. Но такую возможность увеличивать население Россия теряет, ведь зарплаты выплачивают в рублях, которые ежедневно обесцениваются.

- Москва стала самым дешевым городом. Об этом свидетельствуют статистические данные. У россиян есть такое понятие "релоканты", они же эмигранты. Это те, кто сбежал из Москвы после полномасштабного вторжения в Украину. Однако не все россияне могут поехать в Европу, поэтому большинство уехало в Ереван, Тбилиси, Бишкек и т. д.,– отметил политтехнолог.

Он объяснил, что когда россияне уезжали, то жизнь в этих городах была вдвое дешевле, чем в Москве. То есть они уезжали, теряли часть заработка, чтобы прожить в этих городах. Так вот сейчас жизнь там дороже, чем в Москве.

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