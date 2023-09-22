Почему нельзя обгонять на пешеходном переходе: видеофакт 2 22.09.2023, 20:35

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В Сеть попало видео, снятое возле агрогородка Ждановичи.

Этот ролик наглядно показывает, почему нельзя обгонять на пешеходных переходах. Особенно если перед тобой движется микроавтобус, который внезапно решил затормозить, пишет «Онлайнер».

Видео снято вчера, 21 сентября, около 15:00 возле оздоровительного комплекса «Ракета» (аг. Ждановичи). На записи видно: за микроавтобусом движется внедорожник. Первый начинает замедляться перед пешеходным переходом — и довольно резко. Внедорожник решает объехать «помеху» — по встречной полосе.

И тут становится ясно, почему микроавтобус затормозил: между машинами показывается девушка-пешеход. К счастью, она успела остановиться, никто не пострадал.

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