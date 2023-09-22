Как белоруска пыталась получить арендную квартиру 22.09.2023, 20:52

Каждый раз, когда публиковались списки, она шла писать заявления.

Практически каждый месяц Барановичский горисполком выкладывает списки якобы свободных квартир, которые можно арендовать у государства. Легко их получить? Проверила журналист bar24.by:

- Мне без пяти минут 30 лет. Живу в Барановичах и так уж получилось, что до сих пор с родителями. А это, в моем понимании, немного стыдно. Точнее, не немного. Просто стыдно! Никакой тебе личной жизни, постоянный контроль. Это допустимо для подростка, но не для взрослого самостоятельного человека.

Лет до 25-ти я не особо задумывалась о собственном жилье. Семья уже все решила за меня. Так как площади родительской квартиры на всех не хватало, мама (собственник жилья) встала в очередь на «расширение». Планировалось, что когда очередь подойдет, наша семья сможет получить еще одну, однокомнатную, квартиру. Естественно, она досталась бы мне.

Все шло по плану, пока мама внезапно не получила в наследство часть дома. Ничего кроме дополнительной головной боли это наследство не принесло: на дом претендовало еще несколько наследников. И воспользоваться им, по факту, мы так и не смогли. Но на бумаге у нас оказались дополнительные метры жилплощади, которые позволили снять маму с очереди на расширение.

Осознав, что собственная квартира мне больше не светит, я стала продумывать варианты. Купить «вторичку»? С моей зарплатой, да еще и в одиночку, это просто нереально. Построить жилье? Льготы на строительство для меня не предусмотрены, а ценник выше, чем у «вторички».

В том, что получу квартиру, не было сомнений

Конечно, первым порывом было снимать жилье у частника. Изучив рынок, я поняла, что квартира с хорошим ремонтом и мебелью будет стоить дорого. Возможно, даже дороже, чем я могу себе позволить. Но деваться было некуда: жить с родителями становилось все сложнее. Поэтому я приступила к поискам квартиры в Барановичах.

И тут случайно в интернете я наткнулась на информацию о государственном арендном жилье. Снимать квартиру у государства оказалось дешевле, чем у частного лица. Плюс она сдавалась по договору и на длительный срок, исключая все риски, которые существовали на «съемке» у частника (внезапное выселение, например). Но главное, чем меня привлекало госжилье, это распространявшиеся в сети слухи о том, что его, возможно, со временем разрешат выкупать.

Дождавшись нового списка арендных квартир на сайте Барановичского горисполкома, я взяла паспорт и поехала в «Одно окно». Писать заявление на получение одной из приглянувшихся квартир.

В том, что я сразу заполучу желаемое жилье, у меня не было ни капли сомнений. Ведь много лет назад, когда после колледжа я работала по распределению в Ляховичском районе, ключи от арендного жилья мне выдали буквально через неделю после подачи заявления.

Тогда, правда, квартира была в таком ужасном состоянии, что мне пришлось от нее отказаться. Но сейчас я готова была рискнуть. Ведь если когда-нибудь жилье разрешат выкупать, можно и ремонт сделать. Это же для себя!

Попытка номер «раз»

Мои опасения по поводу состояния арендных квартир в Барановичах, к счастью, не оправдались. В доме, где я наметила себе одну из них, живет моя подруга. Поэтому, как будет выглядеть жилье, я себе уже представляла.

В «Одном окне» сказали, что, если выберут меня, позвонят в течение недели после окончания срока подачи заявлений. Я только усмехнулась: что значит – «если»? К чему эти формальности? Я была уверена, что квартира у меня в кармане!

Но прошла неделя, две… На сайте горисполкома опубликовали уже новый список квартир (естественно, без той, на которую я писала заявление). А мне так никто и не позвонил! Я искренне не понимала, почему мое заявление проигнорировали. И была сильно разочарована. Я ведь уже, можно сказать, кухонные занавесочки в новую квартиру присматривала…

Каждый раз, когда публиковались списки, я шла писать заявления

Пройдя все стадии принятия ситуации, я решила, что мне просто не повезло. И нужно пробовать еще.

Дождавшись новых списков арендных квартир, я снова пришла в «Одно окно». Теперь я решила уточнить, по какому принципу отбирают тех, кому предлагают арендное жилье. Мне объяснили, что заявления рассматривают в порядке очереди их подачи. Так вот почему в первый раз не повезло! Я же пришла в середине срока!

Тем не менее, я написала заявления. Сразу на несколько арендных квартир. Решила, что это повысит мои шансы на получение жилья. И следующие несколько недель жила мыслью, что на этот раз у меня все получится. Желание получить арендную квартиру во мне настолько выросло, что уже было похоже на одержимость. А все разговоры с коллегами, друзьями и близкими сводились к одному: как я жду жилье и как рада буду его получить.

Списки арендных квартир вновь обновились, а мне так никто и не позвонил. Стоит ли говорить, сколько слез было выплакано по этому поводу.

Но я не из тех, кто сдается. И с тех пор каждый раз, когда публиковались списки свободных арендных квартир, я шла писать заявления.

Так в ожидании проходили дни, недели, а потом и месяцы. Знакомые удивлялись: как так, это же арендное жилье, почему простой гражданин не может его получить? Квартир ведь много, неужели на них столько желающих? Или причина в чем-то другом?

Но когда я задавала эти вопросы в службе «Одно окно», каждый раз объяснения ситуации были разными. Один специалист говорил, что заявления рассматривают в порядке подачи, и не важно, многодетные попались, семейная пара или одиночка, как я. Другой, наоборот, утверждал, что при рассмотрении заявлений смотрят на статус человека. Преимущество отдают многодетным, очередникам и нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В общем, алгоритм этого отбора я так и не поняла.

Азарт или безысходность

Когда в последний раз в августе я пришла писать заявление на арендное жилье, показалось, что удача, наконец, улыбнулась мне. Впервые на моей памяти горисполком выложил список арендных квартир немного раньше, чем обычно. И я решила, что на этот раз поеду писать заявление не просто в первый день приема, а к самому открытию «Одного окна».

Когда я приехала, у дверей уже стояла небольшая очередь. На три свободные арендные квартиры пришли писать заявление три человека, включая меня. И это в первый час приема заявлений! Теперь я понимала, почему все мои попытки снять госквартиру провалились. А еще была возмущена и расстроена. Зачем растягивать подачу заявлений на две недели и давать людям ложную надежду, если, фактически, уже в первый день все ясно?!

Тем не менее, я уже машинально заполнила бланки заявлений и обратилась к сотруднице с дежурной фразой о том, как и когда будут отбирать кандидатов на арендное жилье и когда я могу ждать звонка, если мое заявление одобрят.

Она мне стандартно ответила, что заявления рассматривает горисполком и мне перезвонят, если выберут именно меня. Но при этом женщина намекнула, что на этот раз мои шансы достаточно высоки, потому что я пришла писать заявление одной из первых. С тихой надеждой я вышла из здания…

Прошло уже больше двух недель с того момента, когда мне должны были перезвонить. Видимо, нашелся кто-то, кто, по мнению горисполкома, сильнее нуждается в жилье, чем я.

Расстроилась ли я? Наверное, уже нет. Я, конечно, буду пытаться еще. Но уже не с тем рвением, как раньше. Ведь за прошедшие полтора года я сделала для себя вывод: одинокому человеку получить государственное арендное жилье в Барановичах практически нереально.

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