Топ-5 украинских фильмов, которые стоит посмотреть 1 22.09.2023, 21:01

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Их оценил весь мир.

«Униан» составил топ-5 украинских фильмов, которые стоит обязательно посмотреть. Они впечатляют своей художественной ценностью и глубоким смыслом.

«Тіні забутих предків»

Фильм 1974 года, режиссером которого стал Сергей Параджанов, в международном прокате вышел под другим названием - «Дикие лошади огня» (Wild Horses of Fire). Экранизация повести Михаила Коцюбинского «Тіні забутих предків» стала дебютом для актера и режиссера Ивана Миколайчука, который после этого стал одним из символов украинского кинематографа.

Известно, что Гарвардский университет добавил этот фильм в список кинолент, которые обязательно должны посмотреть студенты, желающие получить высшую степень киноведения.

«Плем'я»

Криминальная драма вышла в 2014 году, ее снял Мирослав Слабошпицкий. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. В киноленте показана история о парне, который попадает в интернат для людей с нарушениями слуха. Там он влюбляется в девушку и становится членом криминальной группировки «Племя».

Фильм получил немало наград, в том числе на Каннском фестивале и Европейский киноприз. Ленту представили на более 100 кинофестивалях.

«Пропала грамота»

Фильм, который был снят в 1972 году, вышел на экраны лишь в 1983 году. Все это время пленка «лежала на полке» из-за того, что его не хотели показывать из-за «идеологических» споров.

Художественный фильм снимал кинорежиссер Борис Ивченко. Частично сюжет ленты основан на рассказе Николая Гоголя «Пропавшая грамота». Известно, что фильм попал на 12 место в рейтинге ТОП-100 лучших кинолент в истории украинского кино.

«Додому»

Украинский драматический фильм вышел в 2019 году. Над ним работал режиссер Нариман Алиев. В ленте показана история войны на востоке Украины и судьба главного героя, который пытается вернуться домой.

Фильм отметили многочисленными наградами на кинофестивалях. В 2019 году ленту выбирали в качестве претендента на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Кроме этого, он собрал немало положительных отзывов от украинцев.

«Носоріг»

Фильм Олега Сенцова был отмечен на Международном кинофестивале в Каннах. Лента была снята в 2021 году, в Украине ее представили в феврале 2022 года.

В фильме показана жизнь в Украине в 1990-е годы. Главным героем ленты является бандит «Носорог», который начал путь в криминальном мире. В итоге он понимает, что пришел совсем не туда, куда стремился.

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