В Полоцке прошел процесс о «краже века» 4 22.09.2023, 21:10

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Сельчанин унес с поля семь картофелин на 92 копейки.

В Полоцке рассмотрели дело о краже семи картофелин с поля районного хозяйства, которое из-за этого понесло ущерб на 92 копейки. Виновного установили, но наказывать не стали: судья счел, что особой «общественной вредности» в его поступке не было, сообщается в решении суда.

Как следует из постановления, кража картошки произошла в начале сентября в деревне под Полоцком. Около полудня сельчанин, который в это время уже был навеселе, шел по картофельному полю и подобрал семь клубней общим весом 1,05 кг.

Поле принадлежит местному хозяйству, и собственник заявил о понесенном материальном ущербе. Цену своего картофеля он назначил в размере 0,88 рубля за килограмм, а стоимость украденной картошки оценил в 92 копейки.

Дело дошло до суда. Однако судья не усмотрел серьезной «общественной вредности» в поступке сельчанина и счел его малозначительным. Дело закрыли, а мужчину освободили от наказания.

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