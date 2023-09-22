закрыть
22 сентября 2023, пятница, 22:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники высказались про текущие военные учения в Беларуси

  • 22.09.2023, 21:56
Украинские пограничники высказались про текущие военные учения в Беларуси

ВСУ на севере усиливают бдительность и готовятся к реагированию.

Военные учения в Беларуси, активная фаза которых стартует уже скоро, не несут значительной угрозы Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

- Мы наблюдаем за тем, что в ближайшие дни на территории Беларуси должна состояться активная фаза учений, но по нашей информации это исключительно подразделения армии Беларуси будут участвовать на полигонах, которые отдалены от границы с Украиной. Могу отметить, что значительной угрозы это Украине не несет, - заявил Демченко.

По его словам, пограничники продолжают внимательно следить за тем, что происходит на территории Беларуси. Он уточнил, что у России сейчас нет достаточного количества сил на территории РБ, чтобы создать реальную угрозу повторного вторжения с севера или даже для провокаций.

Напомним, еще вчера, 21 сентября, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал о военных учениях в Беларуси. Он отмечал, что угрозы нет, но есть определенная опасность.

Поэтому, по словам Наева, украинские военные на севере усиливают бдительность и готовятся к реагированию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид