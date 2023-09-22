Что известно о ракетах ATACMS, которые Украина может получить от США 22.09.2023, 22:03

Они запускаются из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Президент США Джо Байден якобы сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем решении предоставить украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS. Но это будет версия с кассетным зарядом.

Что известно о ракетах, которые могут получить ВСУ от США, – рассказал сайт РБК-Украина.

Байден наконец-то согласился на ATACMS?

Сегодня вечером телеканал NBC News со ссылкой на троих неназванных американских чиновников и представителя Конгресса сообщил, что Байден якобы сказал Зеленскому, что США передадут Украине ракеты ATACMS. Но небольшое количество.

В то же время, издание The Washington Post узнало, что речь идет о версии ракет ATACMS, вооруженной кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.

Однако информация о якобы согласии Байдена вызывает определенные сомнения, ведь в преддверии визита Зеленского в Вашингтон в американских СМИ также появились сообщения о том, что президент США "приблизился" к решению по ATACMS.

Однако в объявленный после встречи лидеров государств новый пакет помощи от США ракеты ATACMS не вошли, а в Белом доме заявили, что Украина пока получила отказ по этому вопросу.

Пока ни Белый дом, ни Пентагон не комментировал новые публикации СМИ о решениях по дальнобойным ракетам. В то же время Зеленский ранее заявлял, что Украина и США "на финишной прямой" по поставкам дальнобойных ATACMS.

Что известно о кассетных ATACMS

Как рассказал военный эксперт портала Defense Express Валерий Рябых, существует три версии ракет ATACMS, подходящие под описанную в СМИ. Две из них – исключительно кассетные, а еще одна – заряжена самонаводящимися боеприпасами.

- Я думаю, что здесь, скорее всего, речь может идти пока о первых двух кассетных версиях. Первая - это М39, которая выпускалась по 96-й год, вторая - М39А1, которая выпускалась с 97-го по 2003 год, – допустил в разговоре с изданием эксперт.

Часть этих ракет, по словам Рябыха, проходила переоснащение на другие версии, в частности осколочно-фугасные. Кроме того, любая ракета требует раз в несколько лет обслуживания и переупаковки, чтобы она не теряла свои свойства.

- Здесь вопрос с точки зрения этих кассетных боеприпасов вообще интересен, потому что, как мне кажется, эти первые М39 могут и не быть действенными. Их изготовляли до 1996 года, а с тех пор уже прошло 27 лет. Это уже, вероятно, предельный срок, чтобы их использовать, – добавил эксперт.

Технические характеристики

ATACMS М39:

Год начала эксплуатации - 1991.

Масса - 1670 кг.

Масса боевой части - 560 кг.

Дальность удара - 165 км.

Точность поражения (отклонение) - 225-250 метров.

ATACMS М39А1:

Год начала эксплуатации - 1998.

Масса - 1320 кг.

Масса боевой части - 160 кг.

Дальность удара - 300 км.

Точность поражения (отклонение) - менее 100 метров.

Ракеты ATACMS запускаются из реактивных систем залпового огня HIMARS, уже находящихся на вооружении армии Украины.

Как могут применяться ATACMS

Кассетные боеприпасы используются на поле боя для ударов по скоплению живой силы, военной техники и целей, а также для ударов по аэродромам с авиацией, пояснил Рябых.

- Нам дальнобойное оружие нужно для подготовки поля боя для дальнейшего освобождения Крыма. Мы уже длительное время наблюдаем постепенное вытеснение противника из той зоны, которую он пытался оккупировать. Параллельно идет процесс поражения аэродромов противника, что также элемент разрушения ПВО Крыма и уменьшения количества вражеской авиации, которая применяется на юге, – сказал он.

Удары по аэродромам или даже создание самой угрозы для них могут заставить российских оккупантов передислоцировать свою авиацию, что изменит ситуацию на поле боя, отметил эксперт.

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