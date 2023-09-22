В Sky News узнали, какими ракетами был поражен штаб Черноморского флота РФ
- 22.09.2023, 22:26
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Их предоставила Великобритания.
Украина использовала ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявили представители Воздушных сил Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота», - заявили представители ВВС страны.
Отметим, что Великобритания и Франция согласились поставить ракеты, также известные как SCALP, в мае и июле этого года соответственно.
Напомним, 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. В сети публиковали видео, на которых были видны значительные повреждения здания и столб дыма.
Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.