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В Sky News узнали, какими ракетами был поражен штаб Черноморского флота РФ

  • 22.09.2023, 22:26
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В Sky News узнали, какими ракетами был поражен штаб Черноморского флота РФ

Их предоставила Великобритания.

Украина использовала ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявили представители Воздушных сил Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота», - заявили представители ВВС страны.

Отметим, что Великобритания и Франция согласились поставить ракеты, также известные как SCALP, в мае и июле этого года соответственно.

Напомним, 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. В сети публиковали видео, на которых были видны значительные повреждения здания и столб дыма.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

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