«Студенты и их родители взволнованы» 22.09.2023, 22:37

Лукашисты толкают молодежь или вообще не учиться, или учиться за границей.

В четверг на совещании по вопросам образования Лукашенко предложил расширить практику распределения студентов. По его мнению, отрабатывать должны и платники, а сроки распределения бюджетников стоит увеличить с двух лет до пяти. «Зеркало» спросило у студентов и их родителей, что они думают о такой перспективе.

Оксана, 47 лет, Витебск

— Вчерашняя новость потрясла. Многие коллеги, у кого дети в 10-х и 11-х классах, в шоке.

Платить за обучение, а потом еще и отрабатывать, просто нелепо. Чиновники утверждают, что платники возмещают только 50−70 процентов затрат на их обучение. Получается, все эти годы государство датировало платников? Это странно.

Например, получается, если годовая стоимость обучения в БГУИР — 4590 рублей (либо 1300 евро), то реальная цена около 2000 евро. Для сравнения, стоимость обучения в государственных политехнических вузах Польши около 2000 евро (на самом деле, есть и дороже. Если в краковском Университете науки и технологий стоимость обучения за семестр начинается от 1250 евро, то в Варшавском политехническом университете — от 2000 евро. — Прим. ред.). Есть частные вузы подешевле.

Получается, чиновники сравнивают вузы Беларуси с вузами стран ЕС. Но после окончания польского вуза студент сможет работать в любой стране ЕС, нет проблем с подработкой во время учебы, можно ездить по обмену в другие европейские страны, никто не заставляет ходить с красно-зелеными флагами и смотреть пропагандистские фильмы.

Мне кажется, теперь многие родители задумаются, стоит ли платить в Беларуси такие деньги за обучение. Перспектив никаких, да еще и отработка за их же деньги. Также непонятно, как и куда наше государство собирается всех распределять. С одной стороны, они недовольны, что выпускники уезжают, с другой, заставляют родителей делать все, чтобы их дети уехали.

К слову, мой сын уехал учиться в Польшу. После последних новостей думаю, мы приняли правильное решение. Но не у всех есть такие возможности, к сожалению. Ждем новых законов, подтверждающих в очередной раз то, как государство ненавидит народ.

Михась, 45 лет, Витебск

— Студенты взволнованы этими новостями. Родители тоже. Особенно неприятно платникам. Они для того и выбирали платное, чтобы не иметь проблем с распределением.

В крайнем случае можно просто откупиться. Думаю, сумма для платников будет не больше 2 тысяч долларов. Но в целом эта ситуация будет толкать молодежь или вообще не учиться, или учиться за границей. Республика Беларусь демонстрирует, что никакой последовательной политики в области образования нет. Просто решаем проблемы введением крепостного права.

Когда поступала моя дочь, мы считали, что учеба в Минске дешевле, чем в Чехии. Там требовалось около 10 тысяч долларов в год. Теперь, возможно, я решил бы продать наследственную квартиру и сразу отправить дочь в Чехию.

Кирилл, 20 лет, Минск

— Учусь на бюджете в БГУИР, выпускной курс. Я, как и некоторые мои одногруппники, мягко говоря, в недоумении.

Два года распределения — это и так немало, а они хотят увеличить срок более чем в два раза. Я не представляю, каким образом абитуриенты должны воспринять эту возможность как «заманчивую». Наоборот, после окончания школ люди будут уезжать за границу (если такая возможность еще есть) или идти в армию на полтора года, а затем сразу же уезжать.

Могу рассказать, почему никто из БГУИР не горит желанием отрабатывать после учебы (тем более пять лет). Сейчас ситуация на белорусском рынке IT довольно плачевная. Даже люди с большим опытом устраиваются на стажировки или на позицию джуна — лишь бы где-то работать.

В такой ситуации кому может составить конкуренцию неопытный студент? Он вынужден искать себе сам место для распределения заранее, до окончания универа. Иначе его радостно запихнут в силовые структуры, тракторный завод и еще бог знает куда. Мечты о месте с большим заработком на ближайшие два года (а скоро, может, и пять лет) улетучиваются моментально.

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