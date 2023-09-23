«Накрывают» резиденцию Лукашенко: какую версию ракет ATACMS США поставят Украине 6 23.09.2023, 8:35

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Их зону досягаемости показали на карте.

Власти США собираются предоставить Украине версию дальнобойных ракет ATACMS, начиненную кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.

Такую информацию в пятницу озвучила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

В материале отмечается: если ранее дискуссии о возможности поставок в Украину упомянутых ракет проходили на межведомственном уровне, то сейчас они вышли на более высокий уровень.

Все обсуждения завершатся решением американского лидера Джо Байдена.

NYT также пишет, что ракеты ATACMS, которые Вашингтон намерен передать Киеву, будут оснащены кассетной боевой частью.

Кроме того, издание публикует карту, на которой показана зона досягаемости таких ракет. Она покрывает всю захваченную Россией территорию Украины, а также сопредельные территории РФ и Беларуси.

Напомним, NBC News сообщил, что Байден в ходе встречи с Зеленским в Вашингтоне пообещал украинскому лидеру предоставить Украине небольшое количество ракет ATACMS.

При этом источники телеканала не уточнили, когда может быть принято такое решение, а также не сообщили, о какой версии ракет идет речь.

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