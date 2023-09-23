Рядом с площадью Якуба Коласа в Минске продают двухэтажный дом с четырьмя квартирами 4 23.09.2023, 10:33

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За сколько и как выглядит?

В Минске продается двухэтажный дом на четыре квартиры. Он давно стоял с заколоченными окнами и проходила информация, что его снесут. Объект со всех сторон закрыт многоэтажками, поэтому с улицы его не разглядишь.

«Зеркало» посмотрело, что он из себя представляет.

На улице Золотая Горка в Минске (это в 10 минутах ходьбы от площади Якуба Коласа) продается двухэтажный кирпичный дом на четыре квартиры, он был построен в 1952 году. Участок, на котором стоит объект, граничит с детским садом.

В доме балочные железобетонные перекрытия, ленточный железобетонный фундамент, скатная кровля. Общая площадь дома — 228 м². Есть веранда и балкон.

Объект подключен к газу, тепловым сетям и электричеству, есть центральный водопровод и канализация.

Дом стоит 814 750 рублей или 250 000 долларов. Возможно, продавца интересует не только продажа недвижимости, так как в объявлении отмечено, что «варианты продажи подбираются».

Отметим, что об этом доме в прошлом году писало агентство «Минск-Новости». Тогда окна дома были закрыты ставнями или заколочены, стекла в каких-то частично разбиты. Рядом стоял еще небольшой полуразрушенный частный дом.

— Двухэтажный дом выселили несколько лет назад. Раньше поговаривали, что его скоро снесут, а здесь построят многоэтажное здание, — рассказывала тогда Нина, жительница одного из домов на улице Смолячкова.

По информации, которую предоставляла администрации Советского района, собственник выселенных зданий, расположенных на улице Золотая Горка, — ОДО «Макроинжиринг».

— Проект детального планирования территории, на которой расположены указанные строения, разработан, но еще не одобрен решением Мингорисполкома. В соответствии с Генеральным планом Минска, эти дома находятся в зоне многоквартирной застройки. Вопрос освоения этой площади будет решен после утверждения проекта детального планирования, — объяснили в прошлом году в администрации.

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