«Точно 10 рублей?»: белоруска рассказала, как продавала 18-летний ноутбук 1 23.09.2023, 11:08

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Победила вежливость.

Журналист Tochka.by разговорился со знакомой, которая рассталась со стареньким, но оригинальным гаджетом. Ей казалось, что за символическую плату он уйдет легко и просто.

Ноутбук Toshiba Satellite A80 Инна (имя изменено по просьбе героини, контакты есть в редакции) купила в 2005 году в Южной Корее. В то время бренд был одним из лидеров в производстве мобильных гаджетов, а модель считалась передовой.

Собеседница приобрела ноут в крупнейшем торговом центре бытовой техники и электроники «Енсан». Она отправилась туда с коллегами по танцевальному коллективу, с которым выступала в парке развлечений недалеко от Сеула. Благодаря «массовости» ребятам сделали хорошую скидку, а также подарили мышку, коврик и сумку.

Цену Инна не помнит за давностью лет, зато точно решила установить чисто символическую стоимость при продаже сейчас. И дело не только в возрасте, но и в сломанном держателе крышки, из-за чего ноут открывался на 180 градусов, а из динамиков выходил искаженный звук.

Цена вопроса

В свое время Satellite A80 перешел к родителям Инны, но с учетом поломки и количества новых купленных гаджетов оказался лишним.

Электроника за свою жизнь успела побывать в руках ремонтников, которые хвалили качество и обратили внимание, что многие детали в те времена делались из драгметаллов, поэтому в «машине» можно найти что-нибудь действительно ценное.

Инна не выбрасывала ноутбук, желая так или иначе подарить ему вторую жизнь. А символическую сумму в 10 рублей установила, чтобы заинтересовать тех, кому он действительно нужен, а не потому что бесплатно.

Тем не менее, даже столь невысокая сумма не уберегла от многочисленных, порой странных, сообщений, чего хочется избежать при необходимости продать быстро.

А поговорить?

Лот был размещен на популярной торговой интернет-площадке. Несколько пользователей просили уточнить характеристики, которые с легкостью можно найти в интернете.

Один из покупателей признался, что хочет купить ноутбук ребенку. Инна откровенно рекомендовала поискать для детей что-то посовременнее, если в принципе пришло время познакомить их с таким гаджетом.

Человек по имени «Пользователь» предлагал за 20 рублей переслать почтой в Борисов. Кто-то попросил скидку в пять рублей, когда уже появились желающие купить без торга.

Впрочем, многие сразу спрашивали, где забирать и узнавали номер телефона, но в итоге так никто не приезжал. Это еще одна из причин, почему собеседница все же установила ценник. Ей не хотелось просто так тратить время на «несостоявшиеся сделки».

Победила вежливость

В итоге ноутбук купил человек, который в переписке был максимально вежливым. Он оказался коллекционером таких «старичков».

Мужчина несколько раз уточнял, действительно ли этот ноутбук продается за 10 рублей. По его словам, люди часто выставляют за старую технику необоснованно высокую цену.

Инна довольна результатом. Она уверена, что устаревшая техника попала в нужные руки. Коллекционер точно не «обидит» своего нового «питомца» и доведет его до ума. К самому процессу она отнеслась с умилением и пониманием: если не хочешь лишних вопросов и «странных» покупателей, не продавай вещи на «барахолке».

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