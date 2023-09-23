Симоньян «оглушило» после удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 1 23.09.2023, 11:40

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Пропагандистка странно отреагировала на ракетный разгром.

Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян отреагировала на ликвидацию штаба Черноморского флота России в Севастополе.

Обычно едкая и острая на язык, Симоньян после очередной крымской «бавовны» у себя в телеграм-канале вяло напомнила своим начальникам, «кто враг России».

Симоньян призвала власти РФ «предъявить ультиматум коллективному Западу» в случае эскалации ситуации в Крыму.

Она также в виде загадки решила спросить у своих работодателей, в каких городах русский писатель Лев Толстой чувствовал себя как дома.

Ранее стало известно, что российские пропагандисты Карнаухов и Живов шокированы ударом по базе Черноморского флота в Севастополе.

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