Симоньян «оглушило» после удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

Симоньян «оглушило» после удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе1
- 23.09.2023, 11:40
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Пропагандистка странно отреагировала на ракетный разгром.
Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян отреагировала на ликвидацию штаба Черноморского флота России в Севастополе.
Обычно едкая и острая на язык, Симоньян после очередной крымской «бавовны» у себя в телеграм-канале вяло напомнила своим начальникам, «кто враг России».
Симоньян призвала власти РФ «предъявить ультиматум коллективному Западу» в случае эскалации ситуации в Крыму.
Она также в виде загадки решила спросить у своих работодателей, в каких городах русский писатель Лев Толстой чувствовал себя как дома.
Ранее стало известно, что российские пропагандисты Карнаухов и Живов шокированы ударом по базе Черноморского флота в Севастополе.