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«Для нас это была сенсация»: белоруска нашла на даче странный камень

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  • 23.09.2023, 12:43
  • 6,578
«Для нас это была сенсация»: белоруска нашла на даче странный камень
Иллюстрационное фото

Теперь его исследуют ученые.

Сайт onliner.by опубликовал рассказ жительницы Пинска Ирины. На своей даче женщина обнаружила круглый камень. Поначалу она подумала, что ничего необычного, а в итоге, как предположил исследователь, нашла древнее ядро.

«Положила камень на клумбу и не придавала ему значения»

Больше 10 лет назад жительница Пинска Ирина Трунова решила вместе с мужем обзавестись дачей. В итоге выбор пал на одноэтажный дом, построенный в 1949-м в деревне Посеничи — это буквально в 5 километрах от города.

Решив осмотреть дом, супруги спустились в погреб и рядом с деревянной плашкой увидели круглый камень.

— Они как будто составляли один набор и было очевидно, что раньше использовались для засолки огурцов или капусты, — вспоминает Ирина. — Форма камня, конечно, удивила — она практически идеально круглая. Но мы, честно говоря, никакого значения этой находке не придали и даже не думали, что имеем дело с потенциальным артефактом.

Позже хозяйка высадила клумбу, для декоративного обрамления положила на нее камень и на долгое время про него забыла. Вспомнить о нем заставил случай.

— Дело в том, что я работаю учителем-дефектологом в школе в деревне Ставок и уже практически 25 лет занимаюсь лингвистическим краеведением. Этой весной вместе с ученицей мы ездили на республиканский конкурс. Исследование посвятили микротопонимам северной части Пинского района, — рассказывает собеседница. — Одним из членов жюри был директор Музея древнебелорусской культуры при Академии наук Борис Лазуко. В последнее время в музее велась работа над новой экспозицией, он был закрыт для посещений, но для нас, как для участников и специалистов, провели экскурсию. И я была очень удивлена, когда увидела практически такие же камни, как на своем участке. Только на них было написано, что это пушечные ядра.

Вернувшись домой, Ирина поехала в Посевичи и начала изучать камень. Рассматривая его, она заметила следы ручной обработки, рыжие обпалины. Женщина предположила, что и на ее огороде хранится настоящее ядро.

— Как сейчас помню, 23 апреля по электронной почте я вместе с фотографией отправила письмо в наш музей белорусского Полесья, рассказала, как нашла такое чудо. Через две недели мне ответили, что в Пинск приехал археолог из Академии наук и мы можем привезти камень. Как изучали и осматривали этот камень, я не знаю, но мне позвонили и сказали, что, по мнению археолога, это может быть ядро XV—XVI века для бомбарды либо мортиры и в музее хотели бы его оставить. Я не возражала.

«Хотелось бы, что он оказался в музейной экспозиции»

Как этот кругляш мог оказаться в деревне Посеничи, Ирина не знает. Но, по ее словам, деревне точно больше 500 лет, она упоминается в древних документах. Само же место, где находится дом семьи Труновых, прежде называлось Иваники и являлось еврейским сельскохозяйственным поселением.

Деревня Посеничи

Здесь была своя синагога, в которой теперь сельский клуб, работала пекарня, колбасная лавка и молочные заводы. Как писал в 1936-м журналист Ксаверий Прушинский, белорусы с евреями-крестьянами жили мирно. В 1938-м Иваники стали частью Посеничей, а во время Второй мировой войны фашисты переселили порядка 250 евреев в Пинское гетто и расстреляли.

Ирина подчеркивает, что на артефакт ни в коем случае претендовать не собирается. По словам женщины, ей, наоборот, будет приятно, если этот камень окажется в экспозиции.

— Я вообще не рассчитывала, что в этом доме смогу найти что-то такое, у чего может быть 500-летняя история. Так что я, как и многие, безусловно, была удивлена. Когда я написала об этой находке у себя в Instagram, мне пришло много отзывов, в школе коллеги заинтересовались. Для нас это была сенсация. И мне, конечно, хотелось, чтобы этот артефакт занял свое место в музее.

Пообщавшись с Ириной, мы решили связаться с музеем белорусского Полесья. Нам подтвердили, что каменный шар действительно поступал в музей и научный сотрудник Института истории НАН РБ предположила, что он может быть ядром. Однако перед тем, как оказаться в фондах, он еще должен пройти атрибуцию и экспертизу.

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