«Для нас это была сенсация»: белоруска нашла на даче странный камень 2 23.09.2023, 12:43

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Иллюстрационное фото

Теперь его исследуют ученые.

Сайт onliner.by опубликовал рассказ жительницы Пинска Ирины. На своей даче женщина обнаружила круглый камень. Поначалу она подумала, что ничего необычного, а в итоге, как предположил исследователь, нашла древнее ядро.

«Положила камень на клумбу и не придавала ему значения»

Больше 10 лет назад жительница Пинска Ирина Трунова решила вместе с мужем обзавестись дачей. В итоге выбор пал на одноэтажный дом, построенный в 1949-м в деревне Посеничи — это буквально в 5 километрах от города.

Решив осмотреть дом, супруги спустились в погреб и рядом с деревянной плашкой увидели круглый камень.

— Они как будто составляли один набор и было очевидно, что раньше использовались для засолки огурцов или капусты, — вспоминает Ирина. — Форма камня, конечно, удивила — она практически идеально круглая. Но мы, честно говоря, никакого значения этой находке не придали и даже не думали, что имеем дело с потенциальным артефактом.

Позже хозяйка высадила клумбу, для декоративного обрамления положила на нее камень и на долгое время про него забыла. Вспомнить о нем заставил случай.

— Дело в том, что я работаю учителем-дефектологом в школе в деревне Ставок и уже практически 25 лет занимаюсь лингвистическим краеведением. Этой весной вместе с ученицей мы ездили на республиканский конкурс. Исследование посвятили микротопонимам северной части Пинского района, — рассказывает собеседница. — Одним из членов жюри был директор Музея древнебелорусской культуры при Академии наук Борис Лазуко. В последнее время в музее велась работа над новой экспозицией, он был закрыт для посещений, но для нас, как для участников и специалистов, провели экскурсию. И я была очень удивлена, когда увидела практически такие же камни, как на своем участке. Только на них было написано, что это пушечные ядра.

Вернувшись домой, Ирина поехала в Посевичи и начала изучать камень. Рассматривая его, она заметила следы ручной обработки, рыжие обпалины. Женщина предположила, что и на ее огороде хранится настоящее ядро.

— Как сейчас помню, 23 апреля по электронной почте я вместе с фотографией отправила письмо в наш музей белорусского Полесья, рассказала, как нашла такое чудо. Через две недели мне ответили, что в Пинск приехал археолог из Академии наук и мы можем привезти камень. Как изучали и осматривали этот камень, я не знаю, но мне позвонили и сказали, что, по мнению археолога, это может быть ядро XV—XVI века для бомбарды либо мортиры и в музее хотели бы его оставить. Я не возражала.

«Хотелось бы, что он оказался в музейной экспозиции»

Как этот кругляш мог оказаться в деревне Посеничи, Ирина не знает. Но, по ее словам, деревне точно больше 500 лет, она упоминается в древних документах. Само же место, где находится дом семьи Труновых, прежде называлось Иваники и являлось еврейским сельскохозяйственным поселением.

Деревня Посеничи

Здесь была своя синагога, в которой теперь сельский клуб, работала пекарня, колбасная лавка и молочные заводы. Как писал в 1936-м журналист Ксаверий Прушинский, белорусы с евреями-крестьянами жили мирно. В 1938-м Иваники стали частью Посеничей, а во время Второй мировой войны фашисты переселили порядка 250 евреев в Пинское гетто и расстреляли.

Ирина подчеркивает, что на артефакт ни в коем случае претендовать не собирается. По словам женщины, ей, наоборот, будет приятно, если этот камень окажется в экспозиции.

— Я вообще не рассчитывала, что в этом доме смогу найти что-то такое, у чего может быть 500-летняя история. Так что я, как и многие, безусловно, была удивлена. Когда я написала об этой находке у себя в Instagram, мне пришло много отзывов, в школе коллеги заинтересовались. Для нас это была сенсация. И мне, конечно, хотелось, чтобы этот артефакт занял свое место в музее.

Пообщавшись с Ириной, мы решили связаться с музеем белорусского Полесья. Нам подтвердили, что каменный шар действительно поступал в музей и научный сотрудник Института истории НАН РБ предположила, что он может быть ядром. Однако перед тем, как оказаться в фондах, он еще должен пройти атрибуцию и экспертизу.

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