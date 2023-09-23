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Новый удар по Севастополю: попало в район судоремонтного завода Черноморского флота РФ

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  • 23.09.2023, 14:22
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Новый удар по Севастополю: попало в район судоремонтного завода Черноморского флота РФ

Местные жители сообщили о прилете ракеты и взрывах.

Жители временно оккупированного Севастополя сообщили о «прилете» в район 13-го судоремонтного завода Черноморского флота РФ в результате удара в субботу, 23 сентября.

Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство».

По их словам, в городе были слышны взрывы вблизи улицы Генерала Жидилова, в районе Троицкой балки, рядом с которой расположен этот завод.

Сообщается, что на нем ремонтируют корабли военно-морского флота России.

Собеседники «Агентства» заявляют, что пока неизвестно, попал ли снаряд в здание завода.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев заявил об обнаружении части сбитой ракеты в парке Учкуевка. По словам Развожаева, парк закрыли, его территория оцеплена, туда должны прибыть спецслужбы.

В субботу, 23 сентября, в Севастополе снова прогремели взрывы. Жители сообщали о звуке пролета ракеты.

Местные Telegram-каналы сообщали, что столб дыма поднимается в районе Инкермана, где расположена нефтебаза Черноморского флота России.

Развожаев заявлял, что якобы в Севастополе «отработало ПВО», а ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке.

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