Работников Мозырского НПЗ брутально задержали из-за слов «Слава Украине!» 6 23.09.2023, 15:06

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Слова в поддержку Украины нашли в телефоне у одного из них.

Мозырские пропагандисты сняли сюжет о задержании работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Слова в поддержку Украины нашли в телефоне одного из работников, пишет «Флагшток».

В сюжете видно, как силовики жестко задерживают работников МНПЗ. Когда это произошло — не сообщается.

Далее в сюжете рассказывается, что у одного из работников в телефоне нашли видео застолья, на котором его коллеги высказываются в поддержку Украины.

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