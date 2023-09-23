Соловьев устроил истерику из-за эффективного обеспечения ВСУ

Соловьев устроил истерику из-за эффективного обеспечения ВСУ1
- 23.09.2023, 15:29
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Пропагандист набросился на известную украинку-волонтера.
Российский пропагандист Владимир Соловьев в своем телеграмм-канале написал, что новым руководителем тыла в ВСУ будет «псевдоволонтер» Дана Яровая.
Дана Яровая, известная украинская волонтер и член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, отреагировала на сообщение пропагандиста в своем «Фейсбуке»:
«Вставайте. Здесь новенькую серию привезли. Такого в моей карьере еще не было. Когда обо мне пишет рупор российской пропаганды Соловьев, это победа. Значит, я поступаю правильно», - написала Яровая.
Накануне ряд пророссийских телеграмм-каналов и сайтов в Украине разместили идентичное сообщение, в котором говорилось, что Яровую назначают заместителем Министра обороны Украины по тыловому обеспечению, и назвали это «плохой идеей».