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Буданов: Маск не выключал Starlink над Крымом

  • 24.09.2023, 0:44
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Буданов: Маск не выключал Starlink над Крымом

Руководитель военной разведки Украины встал на защиту американского миллиардера.

Американский миллиардер Илон Маск не выключал спутниковую связь Starlink над Крымом, чтобы сорвать атаку украинских надводных дронов по российскому флоту в Севастополе. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The WarZone рассказал, как все было на самом деле.

«Это правда, что раньше он отключал свои продукты и услуги над Крымом. Но есть и другая сторона этой правды. Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение было на месяц. Я абсолютно уверен, что весь первый период войны вообще не было покрытия [Starlink над Крымом]», – рассказал глава ГУР.

По словам Буданова, с тех пор, когда спутниковая связь над оккупированным полуостровом была включена, новых отключений не происходило. При этом руководитель Главного управления разведки напомнил, что именно благодаря Маску и его компании украинская армия имеет хорошую связь на фронте.

«Послушайте, [Starlink] является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся контактная линия в некоторой степени общается друг с другом, используя его продукты и услуги. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа», - отметил он

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