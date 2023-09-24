Буданов: Маск не выключал Starlink над Крымом 24.09.2023, 0:44

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Руководитель военной разведки Украины встал на защиту американского миллиардера.

Американский миллиардер Илон Маск не выключал спутниковую связь Starlink над Крымом, чтобы сорвать атаку украинских надводных дронов по российскому флоту в Севастополе. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The WarZone рассказал, как все было на самом деле.

«Это правда, что раньше он отключал свои продукты и услуги над Крымом. Но есть и другая сторона этой правды. Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение было на месяц. Я абсолютно уверен, что весь первый период войны вообще не было покрытия [Starlink над Крымом]», – рассказал глава ГУР.

По словам Буданова, с тех пор, когда спутниковая связь над оккупированным полуостровом была включена, новых отключений не происходило. При этом руководитель Главного управления разведки напомнил, что именно благодаря Маску и его компании украинская армия имеет хорошую связь на фронте.

«Послушайте, [Starlink] является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся контактная линия в некоторой степени общается друг с другом, используя его продукты и услуги. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа», - отметил он

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