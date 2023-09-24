закрыть
24 сентября 2023, воскресенье, 5:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В оккупированных Токмаке и Бердянске прогремели взрывы

  • 24.09.2023, 3:45
В оккупированных Токмаке и Бердянске прогремели взрывы

В Крыму снова неспокойно.

В оккупированных Токмаке и Бердянске Запорожской области в субботу, 23 сентября, прогремели громкие взрывы.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет New Voice.

Около 18:00 он сообщил о взрывах в Токмаке. По его словам, жители слышали несколько громких взрывов

Через час Федоров написал, что «эстафету от Токмака принимает Бердянск». Очевидцы сообщают, что громкий взрыв был слышен во всех районах города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид