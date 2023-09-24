В оккупированных Токмаке и Бердянске прогремели взрывы
- 24.09.2023, 3:45
В Крыму снова неспокойно.
В оккупированных Токмаке и Бердянске Запорожской области в субботу, 23 сентября, прогремели громкие взрывы.
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет New Voice.
Около 18:00 он сообщил о взрывах в Токмаке. По его словам, жители слышали несколько громких взрывов
Через час Федоров написал, что «эстафету от Токмака принимает Бердянск». Очевидцы сообщают, что громкий взрыв был слышен во всех районах города.