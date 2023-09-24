В оккупированных Токмаке и Бердянске прогремели взрывы 24.09.2023, 3:45

В Крыму снова неспокойно.

В оккупированных Токмаке и Бердянске Запорожской области в субботу, 23 сентября, прогремели громкие взрывы.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет New Voice.

Около 18:00 он сообщил о взрывах в Токмаке. По его словам, жители слышали несколько громких взрывов

Через час Федоров написал, что «эстафету от Токмака принимает Бердянск». Очевидцы сообщают, что громкий взрыв был слышен во всех районах города.

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