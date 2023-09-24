Postimees: Российских генералов в Севастополе погубила лень 2 24.09.2023, 8:13

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Удар по штабу Черноморского флота был нанесен во время очень крупного совещания.

ВСУ был совершен ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Хотя Минобороны России заявило, что в Крыму была сбита одна ракета и несколько беспилотников, опубликованные кадры показывают, что попадание было исключительно точным. Неизвестно, сколько человек находилось в здании штаба, пишет эстонское издание Postimees.

Вчера начали распространяться слухи о том, что в результате нападения погиб командующий Черноморским флотом России. Позже украинская военная разведка заявила, что в результате нападения были серьезно ранены два генерала сухопутных войск, но не назвала имена погибших высокопоставленных офицеров. Судя по всему, эта информация будет появляться по частям в ближайшие дни. Всего по меньшей мере девять офицеров были убиты и 16 ранены. На основании того, что идут разговоры о ранениях генералов из разных родов войск, можно сделать вывод, что в штабе шло какое-то весьма масштабное совещание.

Российских генералов могла погубить лень

Предполагалось, что такие встречи в Севастополе больше не будут проводиться, поскольку нападения в регионе происходят уже несколько месяцев, а местонахождение штаба известно всем. Как хорошо известно, несколькими днями ранее резервный командный пункт флота, находящийся на удалении от Севастополя, был уничтожен, поэтому штаб в центре Севастополя, возможно, был использован для совещания просто из-за лени, то есть никто не стал готовить новое необходимое место. Сейчас уже имеются возможности использовать мобильные командные пункты, которые, однако, в российской традиции представляют из себя громоздкие и легко обнаруживаемые комплексы.

Время от времени в СМИ появляются сообщения о деятельности украинского партизанского отряда, действующего в Крыму. В ходе недавних крупных нападений партизаны заявляли о роли их группировки в атаках. И сейчас сообщалось, что они помогли подготовить нападение на штаб флота в Севастополе. Также упоминалось сотрудничество с офицерами российской армии, испытывающими постоянные финансовые затруднения.

Нет никаких оснований сомневаться в деятельности украинских партизан в Крыму, но подобные сообщения служат и примером украинских информационных операций. Профессиональная разведка Украины, ее быстрое передвижение и очень умелое использование разведывательной информации следует считать выдающимися достижениями в ходе атак, совершенных в Крыму.

Общее управление деятельностью российских войск на юге серьезно пострадало. Черноморский флот и его структуры управления играют очень важную роль в проведении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам. Российское командование, безусловно, сможет перестроить систему управления, но на это россиянам потребуется время. Сейчас украинцы имеют больше возможностей для развития наступления на южном фронте.

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