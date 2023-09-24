«Нас обманули»: Лавров устроил истерику в ООН 7 24.09.2023, 8:22

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ озвучил противоречивые тезисы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские террористы якобы «готовы к переговорам по Украине».

Об этом со ссылкой на российское государственное пропагандистское издание «РИА-Новости» сообщает espreso.tv.

Сергей Лавров сделал заявление на Генассамблее ООН. По словам главы МИД, «Россия готова к переговорам по Украине», но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет.

«Сейчас, когда нам говорят о переговорах, Путин комментировал это. Он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать. Однажды мы уже рассмотрели, но вы нас обманули», - заявил Лавров.

Глава российского МИД также утверждает, что «никто на Западе якобы не хочет серьезно показать понимание войны в Украине».

«Раз они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя», – заявил Сергей Лавров.

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