В Беларуси ввели дополнительные проверки при приеме на работу 4 24.09.2023, 8:28

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Кого они затронут?

При приеме на ряд государственных должностей кандидатов будут проверять на наличие судимостей, в том числе погашенных, совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности, обращение в иностранные компетентные органы за гражданством или иными документами, дающими определенные льготы на основании национальности (вероятно, имеется в виду «карта поляка»).

На Национальном правовом интернет-портале 23 сентября появилось постановление Совета Министров Беларуси «Об организации проверки сведений о кандидатах на отдельные должности служащих, не являющихся государственными гражданскими должностями».

Согласно постановлению, проверка будет осуществляться в отношении кандидатов на должности:

работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание аппарата Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, областных, Минского горисполкома, городских районных исполкомов, местных администраций районов в городах;

сотрудников аппаратов организаций, подчиненных правительству;

сотрудников аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей;

руководителей и заместителей руководителей, руководителей кадровых служб организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, государственных сообществ, более 50% акций или долей в уставном фонде которых находится в собственности Беларуси, входящих в состав организаций, подчиненных правительству;

председателей и заместителей председателей правления областных союзов потребительских обществ, областных потребительских обществ.

Во время проведения проверки «изучению и анализу подлежат следующие обстоятельства»:

правдивость предоставленных кандидатом на должность сведений;

наличие у кандидата на должность судимости, в том числе снятой или погашенной в установленном порядке или привлечения его в качестве обвиняемого или подозреваемого по уголовному делу, которое не рассматривалось судом, а также иные сведения о правонарушениях, хранящиеся в Едином государственном банке данных о правонарушениях в отношении кандидата;

совершение кандидатом на должность действий, создающих угрозу национальной безопасности Беларуси;

информация о несоблюдении кандидатом на должность ограничений, определенных законодательством о борьбе с коррупцией, совершение им правонарушения, создающее условия для коррупции, или коррупционного правонарушения;

увольнение кандидата на должность по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательством дискредитирующими;

нарушение кандидатом на должность ограничений, связанных с государственной гражданской службой, военной службой, службой в военизированных организациях;

нарушение кандидатом на должность законодательства о государственных тайнах;

обращение кандидата на должность в подразделение по гражданству и миграции по вопросам выезда за границу на ПМЖ или в компетентные органы иностранных государств за получением гражданства, а также документов, предоставляющих право на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью;

совершение кандидатом на должность выезда из Беларуси или въезда в Беларусь в нарушение законодательства.

Проверку будут проводить органы госбезопасности и внутренних дел. По результатам проверки будет приниматься решение о приеме на работу.

Постановление вступает в силу после официального опубликования – 23 сентября.

А пока принимаются законы об очередных проверках, в Беларуси растет дефицит кадров. По данным Белстата, в июле в экономике были заняты 4 147 000 человек. Это на тысячу меньше, чем было в июне. С начала года Беларусь потеряла 26 000 работников.

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