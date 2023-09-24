В Беларуси ввели дополнительные проверки при приеме на работу

В Беларуси ввели дополнительные проверки при приеме на работу4
- 24.09.2023, 8:28
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Кого они затронут?
При приеме на ряд государственных должностей кандидатов будут проверять на наличие судимостей, в том числе погашенных, совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности, обращение в иностранные компетентные органы за гражданством или иными документами, дающими определенные льготы на основании национальности (вероятно, имеется в виду «карта поляка»).
На Национальном правовом интернет-портале 23 сентября появилось постановление Совета Министров Беларуси «Об организации проверки сведений о кандидатах на отдельные должности служащих, не являющихся государственными гражданскими должностями».
Согласно постановлению, проверка будет осуществляться в отношении кандидатов на должности:
работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание аппарата Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, областных, Минского горисполкома, городских районных исполкомов, местных администраций районов в городах;
сотрудников аппаратов организаций, подчиненных правительству;
сотрудников аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей;
руководителей и заместителей руководителей, руководителей кадровых служб организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, государственных сообществ, более 50% акций или долей в уставном фонде которых находится в собственности Беларуси, входящих в состав организаций, подчиненных правительству;
председателей и заместителей председателей правления областных союзов потребительских обществ, областных потребительских обществ.
Во время проведения проверки «изучению и анализу подлежат следующие обстоятельства»:
правдивость предоставленных кандидатом на должность сведений;
наличие у кандидата на должность судимости, в том числе снятой или погашенной в установленном порядке или привлечения его в качестве обвиняемого или подозреваемого по уголовному делу, которое не рассматривалось судом, а также иные сведения о правонарушениях, хранящиеся в Едином государственном банке данных о правонарушениях в отношении кандидата;
совершение кандидатом на должность действий, создающих угрозу национальной безопасности Беларуси;
информация о несоблюдении кандидатом на должность ограничений, определенных законодательством о борьбе с коррупцией, совершение им правонарушения, создающее условия для коррупции, или коррупционного правонарушения;
увольнение кандидата на должность по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательством дискредитирующими;
нарушение кандидатом на должность ограничений, связанных с государственной гражданской службой, военной службой, службой в военизированных организациях;
нарушение кандидатом на должность законодательства о государственных тайнах;
обращение кандидата на должность в подразделение по гражданству и миграции по вопросам выезда за границу на ПМЖ или в компетентные органы иностранных государств за получением гражданства, а также документов, предоставляющих право на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью;
совершение кандидатом на должность выезда из Беларуси или въезда в Беларусь в нарушение законодательства.
Проверку будут проводить органы госбезопасности и внутренних дел. По результатам проверки будет приниматься решение о приеме на работу.
Постановление вступает в силу после официального опубликования – 23 сентября.
А пока принимаются законы об очередных проверках, в Беларуси растет дефицит кадров. По данным Белстата, в июле в экономике были заняты 4 147 000 человек. Это на тысячу меньше, чем было в июне. С начала года Беларусь потеряла 26 000 работников.