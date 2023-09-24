«Кадыров превратился в овощ» 24.09.2023, 8:30

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Сын экс-президента Республики Ичкерия рассказал о состоянии главы Чечни.

Анзор Масхадов, чеченский общественный и политический деятель, сын экс-президента Республики Ичкерия Аслана Масхадова подчеркнул, что ни один чеченец не поддерживает Рамзана Кадырова.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Чеченская республика Ичкерия оккупирована. Никогда в Грозном не решалось, кто будет следующим предателем чеченского народа. Это всегда решалось в Кремле. Во время Первой русско-чеченской войны в Кремле принимали решения, кто будет их марионеткой. Тогда это был Доку Завгаев. Во Вторую российско-чеченскую войну также в Кремле было решено поставить старшего Кадырова, которого они сами и убили, а вместо него поставили сегодняшнего Кадырова», - напомнил Масхадов.

Чеченский общественный и политический деятель также добавил, что ни один чеченец не поддерживает Кадырова.

«Для чеченцев Кадыров никто. Ни один чеченец не поддерживает его. Люди, выезжающие из оккупированной Ичкерии, пытаясь избежать мобилизации, рассказывают, что там происходит. Они считают Кадырова овощем, потому что этот предатель чеченского народа действительно превратился в овощ», - подчеркнул Масхадов.

Напомним, что представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов 15 сентября заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, Кадыров находится в тяжелом состоянии.

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