Выгорел кусок аэродрома: спутниковые фото авиабазы РФ «Саки» в Крыму до и после атаки 24.09.2023, 8:58

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Масштаб разрушений показали из космоса.

Во временно оккупированной Новофедоровке в Крыму выгорел кусок аэродрома. Пожар там произошел накануне, 22 сентября.

В сети появились спутниковые фото последствий «бавовны». Об этом сообщила мониторинговая группа «Крымского ветра».

Так, эксперты обнаружили следы пожара рядом со взлетной полосой аэродрома «Саки» в Новофедоровке.

Они зафиксированы на спутниковом снимке за 23 сентября, но 21 числа этих следов еще не было.

Пожар на аэродроме мониторинговая группа зафиксировала в пятницу, 22 сентября, именно после атаки дронов и ракет по Крыму.

Стоит отметить, накануне сообщалось, что во временно оккупированном Крыму, по всем признакам, продолжается сезон «бавовны». Там заметили пожары на аэродроме в Новофедоровке и Симферополе, а в Гвардейском активизировались скорые.

Напомним, также 22 сентября взрывы прогремели в крымском Бахчисарае. «Бавовна» посетила воинскую часть российских оккупантов. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

По уточненным данным, взорвалась ремонтная база российских военных грузовиков, которая размещалась у села Ароматное в Бахчисарайском районе. Россияне в сети потребовали возмездия.

Но апогеем в этот день стал прилет в штаб Черноморского флота России в Севастополе. Севастопольские паблики писали, что от пунктов скорой помощи поступил запрос на размещение в больницах города 40 раненых – преимущественно офицеров. По состоянию на 14:49 в минобороны РФ заявили об одном погибшем военнослужащем ЧФ РФ. По неофициальным данным от росСМИ, погибших не менее 10.

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