«Лукашенко хочет дать в морду вся страна» 1 24.09.2023, 9:07

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Диктатор ведет себя как варвар из джунглей.

Бывший дипломат, ушедший в знак протеста в 2020 в отставку с должности посла Беларуси в Аргентине, Владимир Астапенко рассказал о том, как режим Лукашенко выглядит сегодня на международной арене.

– Лукашенко хочет дать в морду вся страна, – заявил Астапенко в интервью «Жизнь-малина». – Все то, что происходит со спортсменами, все то, что происходит с мигрантами, то, что сейчас происходит с паспортами, с консульскими функциями – это настолько дико с точки зрения международного права, с точки зрения международных обычаев, что в западные головы это просто не входит, они понять не могут, как такое может быть.

Мы себя ведем, как какие-то варвары, которые из джунглей просто вышли, дубинку в руки взяли и пытаются в цивилизованном мире найти свое место.

Астапенко также отметил:

– Сегодня Беларусь выглядит очень неуклюже на международной арене.

Я себе не представляю, когда посла какого-то спросят: «Почему вы паспорта своим гражданам не выдаете?» Ну что ему ответить? «Вот такие мы, вот такие мы больные, вот такие мы убогие, вот такие мы крутые».

Нет ответа рационального на этот вопрос. Вот, есть Венская конвенция, есть обязанности, согласование подходы. Что вы творите?!

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