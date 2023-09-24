В Лиде задержали мужчину и его начальника, который предупредил об облаве 24.09.2023, 9:16

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История мастера с частного предприятия, который пытался спасти своего работника.

В Лиде 22 сентября задержали мужчину. Его обвинили в том, что он «оскорблял» милиционеров и судей, а также вступил в план «Перамога», сообщает zerkalo.io.

История получила продолжение.

«Как оказалось, оперативники и бойцы ОМОН приехали к нему на работу, но его руководитель предупредил его и тот пытался залечь на дно, но от оперов уйти не удалось», — заявили силовики.

Они опубликовали видео с задержанным руководителем ранее задержанного мужчины. На видео он говорит, что работает мастером на частном предприятии.

«Вчера сотрудники милиции приехали, чтобы задержать моего работника, которого не оказалось на рабочем месте — он был мной предупрежден, и попытался скрыться. И сегодня я за это задержан», — говорит мастер.

В его телефоне нашли «распространение экстремистских материалов».

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