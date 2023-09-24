В России боец ММА одним ударом убил «вагнеровца», вернувшегося из Украины 24.09.2023, 9:29

Максим Никитин

Оккупант ранее служил в МВД РФ.

В Челябинской области боец смешанных единоборств (ММА) Рустам Байжуменов убил бывшего сотрудника МВД РФ Максима Никитина. О случившемся, в одной из российских социальных сетей написала дочь погибшего, передает obozrevatel.com.

Никитин 16 сентября пришел в кафе на встречу с одноклассниками в поселке Новокаолиновый Карталинского района где находился и Байжуменов.

В какой-то момент спортсмен поругался с присутствующей там женщиной. «Ветеран СВО» попытался вступиться, но получил удар в горло, что привело к перелому гортани.

Никитина потерял сознание, а при падении ударился головой о тротуар. МВД-шника госпитализировали в больницу города Карталы, где сделали операцию. Спустя сутки бывший военный скончался, не приходя в сознание.

Рустама оставили на свободе под подпиской о невыезде. Его дело квалифицировали по ч. 1 ст. 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности», по которой подозреваемому грозит всего до 2 лет тюрьмы.

«Максим был ветераном боевых действий, имел опыт службы в «Группе Вагнер» и участвовал в миссиях в Центральноафриканской Республике (ЦАР). За свою службу он получил множество наград, включая «За взятие Попасной», «Крест» от «Группы Вагнер» и «За отвагу» от президента России», - хвалят погибшего российские Telegram-каналы.

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