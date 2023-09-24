«Дорогой, заходи, сто евро плати, покатаем» 2 24.09.2023, 9:35

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Белорус с подругой съездил на отдых в Турцию без помощи турагентства и рассказал о впечатлениях.

Полтора года назад минчанин Максим обосновался в Грузии. Последний раз в отпуск он летал еще до ковида — это был организованный тур в Тунис. Этой осенью мужчина решил съездить в Турцию. Причем не по путевке, как делают большинство белорусов, а своим ходом. Так, прикинул, будет больше свободы, а путешествие обойдется дешевле. Совпали ли ожидание и реальность, он рассказал «Зеркалу».

В целях безопасности имена героев публикации изменены.

Максиму 33 года, он айтишник, сейчас снимает квартиру в Тбилиси. Отдыхать в Батуми он не хотел: не любит галечные пляжи, поэтому решил слетать в Турцию. Туда мужчина отправился не один, а с подругой Машей. Девушка живет в Минске, в сентябре у нее день рождения, в подарок Максим позвал ее в путешествие.

— Написал ей, что хочу в Турцию, потому что это от меня недалеко, и предложил полететь со мной. Она согласилась. Спросил: «Что тебе больше нравится, ехать в Анталью и лежать на пляже или в Стамбул и смотреть красивый город?» Она выбрала лежать на пляже. Так и решили, — рассказывает собеседник, как определяли направление путешествия. — Это был подарок Маше на день рождения, поэтому я сразу предупредил: билеты, еду и проживание оплачу сам. И вообще, мне кажется нормой, когда в обществе мужчина платит за женщину, даже если это просто подруга.

Путешествие друзья запланировали на десять дней. Идеи обращаться в агентство, чтобы купить путевку, у них не возникло. Во-первых, говорит Максим, они с Машей живут в разных странах, и он даже не знал, «можно ли купить тур, чтобы один человек летел из Минска, а второй из Тбилиси». Во-вторых, предположил, если все заказать самому, возможно, получится дешевле.

Начал с билетов. За перелет Тбилиси — Анталья и обратно заплатил 470 евро, или 1630 рублей (тут и далее конвертация по курсу Нацбанка на 22 сентября). Билет Минск — Анталья — Минск стоил 670 евро (2324 рубля).

Дальше — жилье. Тут все было просто. Зашел на Booking и заказал «нормальный по цене», расположению и отзывам отель. В описании, вспоминает, указывалось, что это трехзвездочная гостиница, которая находится в центре города, «в пятистах метрах от береговой линии». Десять дней проживания в двухместном номере с завтраками стоили 440 евро (1527 рублей).

— Зарплата у меня в евро, поэтому я автоматически переводил цены в лирах в европейскую валюту, — отмечает Максим.

«Что это за отдых, когда приехал на море и ешь «Доширак»?

В путешествие друзья отправились 11 сентября. Первым в Турцию прилетел Максим. Он планировал заселиться в гостиницу, а потом в аэропорту встретить Машу.

— По прилету в отеле все оказалось не совсем так, как в описании. Во-первых, прямо на входе висел указатель, где было написано, что это двухзвездочная гостиница. Во-вторых, в комнате с внутренней стороны не закрывался замок. Я спустился к консьержу, сказал об этом, он взял отвертку, запасные части и быстро прибежал все подремонтировал, — описывает ситуацию собеседник, отмечая, что первое впечатление от места проживания было негативное. — Номер маленький, на потолке пятно, где-то вывалился паркет. Окна выходили на рынок. Последний раз ремонт тут делали, кажется, лет десять назад, все выглядело изношенным. Но, если брать в общем, то жить можно.

Гостиница находилась в центре Антальи, было удобно гулять по старому городу. Недалеко располагалась мечеть, по утрам, вспоминает Максим, из громкоговорителя доносились намазы — исламские молитвы.

— С расположением отеля относительно пляжа случилась проблема. В описании указывалось, что он находится в пятистах метрах от береговой линии. Это с одной стороны правда. Вот только там не пляж, а гавань, где стоят корабли. До пляжа на такси — сорок минут, — улыбается Максим, вспоминая, что в один из первых дней сел подыскивать другую гостиницу. — Но Booking мне писал что-то типа бронирование из вашего региона недоступно, то есть я мог забронировать отель в другой стране, но в Турции нет. А обычные квартиры мне не попадались.

На завтрак в гостинице был шведский стол. Его наполнение Максима и Машу не устроило. В первый день, когда спустились поесть, увидели, что в меню хлопья с молоком, яйца, огурцы, помидоры, хлеб с джемом.

— Порции были очень маленькие, поэтому дальше уже ходили завтракать в ресторан, — рассказывает Максим. — За завтраки в среднем я отдавал 20 евро (около 70 рублей) за двоих. Это, предположим, мог быть суп с рыбой, омлет, кофе.

Обеда у друзей не было, так как в это время они обычно находились на море. Ужинать ходили в рестораны, выбирали, «какой понравится», когда вечером шли гулять по старому городу.

— Рестораны есть подешевле и подороже. В первом случае можно было поесть примерно за 20 евро (около 70 рублей) на двоих. Это без выпивки, просто какая-нибудь курочка, картошечка. Как-то зашли в крутое заведение. Маша взяла сибас, я заказал стейк. К этому два бокала вина, получилось 84 евро (примерно 291 рубль), — описывает меню Максим. — Скажу честно, чаще мы ходили в хорошие заведения, не экономили на еде. Мне кажется, в отпуске надо получать максимально приятные впечатления. Что это за отдых, когда приехал на море и ешь «Доширак»? Нет, я хочу отдохнуть, вкусно поесть, хорошо полежать на пляже, расслабиться.

«Дорогой, заходи, сто евро плати, покатаем»

На пляжи и с пляжей Максим и Маша всегда ездили на такси. Говорит, можно было и на автобусе, но это не так удобно, все-таки под общественный транспорт необходимо подстраиваться, плюс «не всегда знаешь, какой автобус едет по нужному маршруту». Такси в одну сторону стоило примерно 20 евро, или около 70 рублей. Один лежак в районе шести евро, или где-то 21 рубль, кровать, которая рассчитана на двоих, около 20 евро.

— Мы ездили на несколько пляжей. Больше всего нам понравился «Лара». Он песочный. Вода чистая и прозрачная, — говорит собеседник. — Единственное, людей там было очень много. Порой, когда мы приезжали туда днем, все лежаки уже разбирали. Приходилось брать кровать.

Чтобы разнообразить отдых, друзья ездили в аквапарки — один находился в черте города, второй — за ним. А также летали на парашюте над морем.

— Это называется парасейлинг. Когда шли по пляжу, ребята нас окликнули: «Дорогой, заходи, сто евро плати, покатаем», мы согласились. Потом оказалось, что катают они всего десять минут. Это было underwhelming, разочарование, в общем, — отмечает мужчина и переходит к аквапарку, расположенному за городом. — От отеля он находился далеко, добираться туда сложно, но он очень крутой. Там и американские горки, и магазины. Такой «Диснейленд» по-турецки. Для взрослых вход стоил около 35 евро (примерно 121 рубль) на человека. Людей там было столько, что, чтобы попасть на горку, нужно было стоять в очереди минут по сорок. Для тех, кто не хочет этого делать, есть такая услуга «фасттрэк», она стоит где-то 25 евро (86,7 рубля). Если она куплена, можешь ходить на все горки без очереди. Решил доплатить, чтобы отдыхать, а не ждать.

В качестве сувениров Маша покупала в Беларусь сладости, чаи, ароматические палочки. Максим не брал ничего.

— Как мне показалось, Турция очень дорогая. Возьмем для примера наш отель. Выходит, сутки в номере стоят 44 евро (152 рубля). Думаю, в Минске на эти деньги можно что-то получше найти. Маша покупала сумку за 26 евро (90 рублей), как по мне, ее максимальная цена 10 евро (34 рубля), поэтому я всегда торговался, — не скрывает Максим. — А еще заметил, что местные таксисты постоянно хотят тебя надуть. Например, подошел к одному, спрашиваю, сколько до аэропорта, он говорит: «500 лир». Спасибо, отвечаю, я Uber вызову, он сразу: «450». В итоге я все равно поехал на Uber за 420, это 14 евро (48,5 рубля).

В местных такси, отмечает Максим, они с Машей всегда требовали, чтобы водитель включил счетчик. Так дорога обходилась дешевле.

— Когда возвращались из аквапарка, спросили у водителя: «Сколько стоит дорога?» Он ответил: «2000 лир», это примерно 67 евро (где-то 232 рубля). Хотя сюда мы ехали почти в два раза дешевле. У водителя тогда был включен счетчик. Сказали и этому: «Мы вас берем, но включите счетчик». Он поехал, но ничего не включил. Мы стали возмущаться, в итоге он нас высадил, — с улыбкой вспоминает Максим. — Пошли на автобус и добрались за 100 лир, это примерно 3,5 евро (около 12 рублей).

Еще одно неудобство, которое для себя отметил белорус, — в Анталье один аэропорт, но два терминала.

— В каком из них сядет твой самолет, ты до последнего не знаешь. Маша, например, прилетала позже. Я поехал ее встречать. Добрался в один терминал. Оказалось, ее рейс приземляется во втором. Между терминалами расстояние два километра, но пройти пешком ты его не можешь. Нужно брать такси.

Что в итоге?

По словам Максима, организовать турецкий отдых самому — это интересный опыт.

— Забронировать отель, купить билеты, добраться до аэропорта, найти места, где поесть, это не проблема. Все быстро и просто. Всего на поездку я потратил 3180 евро (чуть более 11 тысяч рублей), это с билетами. Честно, не сравнивал, сколько бы заплатил, если бы покупал тур. Да и не знаю, правильны ли такие сравнения, — рассуждает Максим, напоминая, что отель у них оказался не три-пять звезд, что часто берут туристы с путевками.

По данным сайта для поиска туров и отелей tourvisor.ru, если сегодня, 22 сентября, купить тур в Анталью на 10 дней (с 25 сентября) с вылетом из Минска для двоих взрослых — это будет стоить от 6,3 до 9,5 тысячи рублей.

Ответ на вопрос, почему белорусы предпочитают летать в Турцию именно по путевке, Максим для себя так и не нашел.

— Когда все организуешь сам, основной плюс, что ты не привязан ни к отелю, ни к турфирме. Захотел, пошел на пляж, захотел, поехал в аквапарк. Хочешь, ешь в одном ресторане, хочешь — в другом, — перечисляет Максим. — Из минусов, если брать путевку, возможно, не будет такой осечки с отелем и, в случае, когда «все включено», выйдет дешевле. Вот только если завтрак, обед и ужин есть в гостинице, то как ты будешь посещать местные рестораны? А для меня это важно.

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