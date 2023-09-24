Россияне набросились на жену Пескова 1 24.09.2023, 9:43

6,086

Что возмутило пользователей Сети?

Жена спикера Путина Дмитрия Пескова разгневала фанатов. В инстаграмме Татьяны Навки появилось множество негативных комментариев.

Причиной стало очередное фото олимпийской чемпионки по танцам на льду, сообщает «24 канал». Многие россияне назвали ее «показушницей» и «страдалицей».

Татьяна Навка получила порцию гневных комментариев после публикации фото со съемок своей авторской телепередачи «Команда». На фото 48-летняя жена Пескова позирует в профиль и смотрит вдаль.

«Шел пятый час съемок... Задумалась или задумала?», – написала экс-фигуристка.

Россиян разгневало поведение Навки. Они стали писать ей негативные комментарии.

«А почему бы жене пресс-секретаря президента не выставить фото, как она помогла безногому ветерану СВО купить протезы или как посетила деток в детдоме и отвезла туда подарки? А то имея такие возможности, она все в позе «какая я красивая». Это очень глупо. Лучше бы вообще не выставляла», – написала одна из пользователей инстаграма.

Навке недавно привиделась «русофобия»

Недавно Навка резко прокомментировала решение Литвы лишить гражданства бывшую фигуристку Маргариту Дробязко, регулярно приезжавшую в Россию, где участвовала в шоу жены Пескова «Шахерезада».

«Все мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет свою русофобию. Данный пример тому показатель. Очевидно, что Литва идет на поводу у западных партнеров, которые на нее беспрецедентно давят», – цитируют российские СМИ истерические упреки Навки.

Жена пресс-секретаря Путина заявила, что Литва, безусловно, «остается в проигрыше, лишаясь такой известной и заслуженной фигуристки». Навка делает вид, что не понимает, за что пострадала ее коллега.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».