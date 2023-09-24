Подвинься, Дима-марсианин Телеграм-канал «СерпомПо»

24.09.2023, 9:56

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Дмитрий Рогозин

В России появился новый «космический сенатор».

Дмитрий Рогозин назначен в Совет Федерации – «сенатором от Запорожской области».

Дмитрий Олегович высказался так: «Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии».

Что же, принято к сведению.

Но мы бы сказали, что это миражное назначение, не согласное с опытом предшествующей работы Рогозина.

Правильно было бы сделать его сенатором от Луны, Марса или, скажем, Венеры. Чтобы он в Совете Федерации представлял интересы этих планет. Ведь это все – давно освоенная «Роскосмосом» российская вотчина.

Пожалуй, сенатором от Марса. Красивая планета. Скоро и новый сенатор может подойти. Нынешний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Толкнет в бок Рогозина и скажет: «Подвинься, Дима-марсианин. Меня назначили сенатором от Луны».

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