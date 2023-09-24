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Загадка для гениев: надо найти леденец среди мороженого за шесть секунд

  • 24.09.2023, 10:01
  • 1,056
Загадка для гениев: надо найти леденец среди мороженого за шесть секунд

Потрясающую оптическую иллюзию почти никому не удается решить за такое короткое время.

Загадки, головоломки и оптические иллюзии – это увлекательные интеллектуальные вызовы, которые совершенствуют нашу логику, смекалку и творческое мышление. Кроме того, решение различных задач помогает снизить стресс и тревогу, ведь таким образом наше внимание отвлекается от обыденных проблем.

Как пишет JagranJosh, новая головоломка предлагает читателям найти леденец. Так, на рисунке изображено много разноцветного мороженого. Среди мороженого спрятан леденец. У вас есть только 6 секунд, чтобы заметить леденец. Поэтому поспешите!

Если задачу не удалось решить самостоятельно, смотрите здесь правильный ответ.

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