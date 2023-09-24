«Увольте Лаврова, это позор» 8 24.09.2023, 10:10

14,544

Россияне пришли в бешенство после слов главы МИД РФ об Украине.

Россияне резко отреагировали на слова главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия уважает территориальную целостность Украины. Одни требуют уволить министра, другие кричат о «прогреве под слив».

Свой «гнев» россияне как обычно решили выплеснуть в комментариях под соответствующим постом в одном из пабликов. На недовольство населения РФ обратил внимание телеграм-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

Так, один из пользователей в комментариях потребовал лишить Лаврова поста министра иностранных дел:

«Увольте Лаврова из МИД, это позор. Переговоры из позиции обманутого терпилы каждый раз», – написал он.

«Что, с дуба рухнул? Типа сейчас этот Украина откажется от вступления в НАТО, и мы им все обратно отдаем? Что за бред?», – возмутился другой пользователь.

Некоторые же считают, что такие заявления чиновников – ничто иное, как «прогрев под слив».

На пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров выдал очередное заявление об Украине. По его словам, Россия уважает территориальную целостность Украины, но лишь при определенных условиях.

«В Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», – сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».