В Гомеле протаранили автомобиль милиции 2 24.09.2023, 10:16

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Машина перевернулась от удара белой легковушки.

Рано утром 23 сентября в Гомеле произошло ДТП с участием автомобиля милиции, сообщает «ЧП Гомель».

Инцидент случился во дворах между Восточным обходом и улицей Мазурова. Белая легковушка выезжала со двора и не пропустила автомобиль милиции, который ехал в этот момент по главной дороге.

В результате столкновения милицейское авто перевернулось на бок. Сотрудникам ведомства удалось выбраться самостоятельно – они серьезных травм не получили.

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