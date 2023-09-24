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Лукашисты опозорились со скульптурой в Ляховичах

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  • 24.09.2023, 10:26
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Лукашисты опозорились со скульптурой в Ляховичах

Аббревиатуру на композиции можно понять неправильно.

Напротив административного здания «Ляховичское ПМС» установлена новая композиция, стилизованная под государственную символику, пишет «Ляхавіцкі веснік». Воспринять ее можно двояко.

Установленная в Ляховичах надпись «Я люблю ПМС» означает «Я люблю предприятие мелиоративных систем». Однако аббревиатура ПМС связана не только с мелиорацией, а известна и как сокращение словосочетания «предменструальный синдром».

Также это может быть путевая машинная станция, почетный мастер спорта, прибор малошумной стрельбы, пост метеорологической службы или вещество полиметилсилоксан.

«Размещен баннер, отражающий основные направления деятельности организации. Главное — кадры, работающие на объектах и обеспечивающие стабильную работу мелиоративных сетей нашего района», — отмечает издание.

Районка добавила, что работы по благоустройству территории будут продолжены.

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