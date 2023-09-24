Дэниел Фрид: США найдут ахиллесову пяту у Путина 1 24.09.2023, 10:33

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В военную помощь Украине будут внесены коррективы.

Бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может внести коррективы по позиции республиканцев относительно поддержки Украины.

Об этом он сказал в программе «Студия Запад с Антоном Борковским» на телеканале «Еспресо».

«Демократы объединены в поддержке Украины, за исключением очень небольшой группы крайних левых. Ситуация с республиканцами сложнее. Президент Трамп не поддерживает Украину, он поддерживает Путина. Многие его последователи в Республиканской партии также против поддержки Украины. О большинстве речь не идет, но их ряды пополняются», - заметил Фрид.

По его словам, сегодня республиканцы очень громко заявляют о себе в политике США, что повлекло за собой трудности с предоставлением пакета помощи Украине от президента Байдена.

«Президент Зеленский может внести коррективы. Он встречался со спикером Палаты представителей господином Маккарти, который является республиканцем, и который может повлиять на общие настроения. Я очень на это надеюсь. Необходимо давить на Россию на поле боя, а мы, в свою очередь, должны помогать Украине, потому что ахиллесова пята найдется и у Путина», - подчеркнул Фрид.

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