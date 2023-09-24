Офицер полиции РФ съездил в Беларусь и получил три года колонии 1 24.09.2023, 10:36

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Что произошло?

Двое теперь уже бывших брянских полицейских получили по три года общего режима и штраф после того, как один из них съездил в соседнюю Беларусь. Приговор вынесен 22 сентября, сообщает пресс-служба Брянского областного суда.

История началась после того, как ФСБ в рамках оперативно-розыскных мероприятий задокументировала факт пересечения границы с Беларусью начальником отделения уголовного розыска ОП «Злынковский» МО МВД России «Новозыбковский». Офицер имел доступ к государственной тайне и не мог покидать территорию России.

Полицейский попытался решить вопрос полюбовно и предложил через посредника сотруднику ФСБ России 50 000 российских рублей (около 520 долларов), чтобы тот не направлял в следственный орган материалы по факту пересечения государственной границы. В передаче взятки начальнику угрозыска помогал старший участковый уполномоченный УУП и ПДН МО МВД России «Новозыбковский».

Подсудимые вину не признали, озвучив свою версию событий, согласно которой деньги были переданы в счет возврата долга.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 000 российских рублей, с лишением специального звания. Кроме того, оба лишены права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, в том числе в правоохранительных органах РФ, сроком на 3 года и на 2 года 6 месяцев соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.

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