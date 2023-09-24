«Это действовало на него 15 лет»: Закаев рассказал, почему умирает Кадыров 24.09.2023, 10:48

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Серьезные проблемы со здоровьем главы Чечни возникли не случайно.

Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров в течение 15 лет употреблял наркотики. По его мнению, такая зависимость и довела лидера Чечни до «больничной койки».

На прошлой неделе оппозиционер Абубакар Янгулбаев заявил, что Кадыров «умер». Тем временем в Кремле замалчивают состояние лидера Чечни. Вместе с тем ГУР МО Украины утверждало, что состояние Кадырова действительно тяжелое. Со своей стороны Ахмед Закаев говорит, что Кадыров длительное время принимал «успокоительное», а вернее, наркотики.

Это привело к ожидаемым проблемам со здоровьем. В частности, в ОАЭ Кадырову попытались пересадить почку, но она «не прижилась».

«Из-за этого у него произошли очень серьезные осложнения со здоровьем», - указал Закаев «24 Каналу».

В то же время он отверг теорию, что лидера Чечни могла отравить ФСБ РФ, как считают некоторые эксперты. Закаев говорит, что Кадыров все еще слишком ценная фигура для Кремля: он полезен для России именно «живым» и создание альтернативного ему «лица» требует много времени.

В то же время «смерть» Кадырова позволит сделать из него «мусорный ящик», в который Россия сможет сбросить часть своих преступлений, подчеркнул Закаев.

«Он - мусорный ящик, которого создали в Чечне. Весь негатив, который есть у Чечни или последствия преступлений, которые российские спецслужбы и Россия совершили в Чечне - они переведут это все на Кадырова», - отметил он.

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